Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Латвии и Украины, особенно экономических контактов, а также геополитическая ситуация и безопасность в регионе.

Кучинскис отметил, что Латвия положительно оценивает прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, и выразил готовность и в дальнейшем оказывать ей поддержку в продолжении этого процесса.

Латвийский премьер выразил удовлетворение расширением экономического сотрудничества двух стран.

Он выразил надежду на то, что промедления в процессе введения безвизового режима с Украиной не будет, и уже этим летом украинские граждане смогут без виз ездить в страны Шенгенской зоны.

Касательно вопросов российской агрессии на Украине Латвия сохраняет несгибаемый принципиальный подход, заверил Кучинскис.

4 апреля с официальным визитом в Латвии находится президент Украины Петр Порошенко и сопровождающая его делегация.