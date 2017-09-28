Как пояснили агентству LETA в ЛТПП, Lattelecom и LMT входят в число самых успешных предприятий в Латвии. Для того чтобы они и в будущем успешно развивались, были конкурентоспособными, служили росту государства, его жителям и предприятиям и приумножали стоимость для владельцев, они должны меняться в ногу со временем, и их объединение было бы подходящим решением.

У обоих предприятий имеется прекрасно развитая инфраструктура, консолидация которой и объединение инвестиционных ресурсов создадут прекрасную возможность наилучшим образом выполнить стоящие перед предприятиями задачи, считает ЛТПП.

"Латвия не может позволить себе отставать от других стран Европы и мира, она, как и до сих пор, должна входить в число лидеров. Надо использовать возможность достичь этого. Правительство годами не может решить вопрос об управлении принадлежащими государству долями капитала обоих предприятий. Предложение от партнера - Telia Company было получено еще в 2015 году, а государство до сих пор не может дать конкретный ответ", - напоминает ЛТПП.

ЛТПП призывает правительство проявить решимость и в ближайшее время прийти к соглашению с Telia Company об объединении Lattelecom и LMT.

По данным Firmas.lv, зарегистрированной в Нидерландах компании Sonera Holding B.V. принадлежат 24,5% долей капитала LMT, Telia Company AB - 24,5%, Lattelecom - 23%, Latvijas Radio un televizijas centrs - 23%, Агентству приватизации - 5%. 51% долей капитала Lattelecom принадлежит Агентству приватизации, 49% - зарегистрированной в Дании Tilts Communications.