Напомним, что накануне президент России Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую железную дорогу и порты для экспортных поставок своей продукции. "Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры", — заявил Путин.

Лембергс напомнил, что Россия уже в 90-е годы сообщила о желании востановить статус великой морской державы, и с того времени осуществлялись многие правительственные программы, направленные на переориентацию грузов из стран Балтии.

"Последние серьезные задачи по этому вопросу администрация президента и правительство России ставили в прошлом году. Я об этом осенью в деталях проинформировал премьер-министра Мариса Кучинскиса и министров от Союза зеленых и крестьян, призвав их серьезно к этому отнестись. Понятно, что мы не можем изменить российскую политику, но можем реагировать - стимулировать реструктуризацию экономики, чтобы не было серьезных социально-экономических последствий. Пока к моим призывам не прислушались. Это еще раз доказывает, что Лембергс этим правительством не управляет", - пояснил мэр Вентспилса.

"Сейчас переориентация реально происходит, потому что российская железная дорога просто не утверждает графики вывоза грузов. Если вам принадлежит груз и вы хотите вывозить 300 000 тонн ежемесячно, то утверждают, например 150 000 тонн", - пояснил Лембергс. "Сейчас из России в Латвию идет очень мало нефтепродуктов, а терминалы, которые в месяц могут переваливать 300 000 тон, не могут собрать грузы для одного танкера, то есть 30 000 тонн", - сказал он.

Лембергс не сомневается, что владельцы грузов выберут вариант, который позволит доставить груз самым дешевым способом. В свою очередь, Вентспилсу остается надеяться на суровую зиму. "Тогда Вентспилсский порт сможет показать свои преимущества. Мы надеемся на суровую зиму, когда Финский залив замерзает в ноябре, а лед стоит до мая. Такие зимы уже бывали. Конечно, даже тогда можно нефтепродукты доставлять танкерами, только сколько это стоит? Если супербогатая страна Россия может себе это позволить, то мы не можем ей запретить", - добавил мэр Вентспилса.