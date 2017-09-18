"Посол отметил, что сейчас многие страны не соблюдают свои международные обязательства, распространяют дезинформацию, ведут агрессию в отношении других стран. (...) Кроме того, атомная станция, которую Россия строит по соседству с Литвой в Белоруссии, и проект газопровода Nord Stream 2 - это политические инструменты, призванные запугать страны Европы", - говорится в сообщении МИД.

Литва утверждает, что Белоруссия строит атомную станцию, нарушая положения конвенций Эспоо и Орхуса. Кроме того, она не предоставила никаких основанных на исследованиях объяснений, почему для строительства АЭС была выбрана именно площадка в Островце, который находится в 50 км от Вильнюса, не проведено ни одного исследования возможного радиоактивного влияния в случае аварии на международные воды, жителей Литвы и окружающую среду.

65% жителей Литвы считают, что БелАЭС в Островце представляет угрозу для страны, свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный агентством BNS .

Реализацию проекта Nord Stream 2 стоимостью почти 10 млрд евро российский концерн "Газпром" вместе с энергогигантами Западной Европы надеется начать в апреле 2018 года. Против него выступила Дания, правительство которой планирует изменить законы страны, чтобы можно было заблокировать проект.

Против проекта выступают Литва и другие государства. Польский премьер Беата Шидло ранее заявила, что Nord Stream 2 не нужен Европе, он может расколоть страны. Литовский президент Даля Грибаускайте также утверждает, что проект призван расколоть Европу, является не коммерческим, а геополитическим с целью навредить Украине. Такое мнение разделяют также Латвия и Эстония.