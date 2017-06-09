По его словам, терминалы вместе с Инчукалнским газовым хранилищем в Латвии могли бы дополнять друг друга.

"Сегодня мы уделяем особое внимание сотрудничеству в сфере поставок и хранения газа. Мы видим возможности для сотрудничества. Если Эстония решит строить терминал СПГ средней мощности, то такие терминалы не будут конкурировать между собой, а дополнять друг друга с газовым хранилищем в Латвии", - заявил глава правительства на пресс-конференции в Клайпеде.

Премьер Эстонии Юри Ратас повторил, что региональный терминал СПГ должен быть построен в Финском заливе.

"Есть общая цель Балтийских стран - обеспечить поставки газа в регионе. Эстония считает, что региональный терминал СПГ должен быть создан с учетом логистики рынка. Мы не поддерживаем идею того, что содержание терминала должны покрывать клиенты. Исследование, проведенное некоторое время назад Еврокомиссией, показывает, что Финский залив был бы лучшим местом для регионального терминала", - сказал Ратас.

По словам эстонского премьера, решение о региональном терминале должно быть принято после того, как главы правительств Балтийских стран посетят Инчукалнское хранилище газа - этот визит намечен на начало августа.