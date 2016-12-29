Таким образом они ограничивают свое развитие, поскольку облачные решения позволяют быстро добавить необходимые ресурсы, новых пользователей, создать рабочие столы для новых сотрудников и арендовать программное обеспечение, считает Комиссаров.
"Но, думаю, в ближайшие годы большинство компаний, которые ориентируются на снижение затрат и увеличение эффективности бизнеса, мигрируют в "облако"", - полагает он.
Компания DEAC обслуживает и физических лиц, и крупные компании, в которых работает свыше тысячи человек. "К нам обращаются при наличии какой-то информационной инфраструктуры и при желании повысить эффективность, производительность, а самое главное, обезопасить данные. Как правило, компания отдает нам на аутсорсинг все свои информационные системы, чтобы заниматься своим бизнесом и не отвлекаться на посторонние детали", - поясняет коммерческий директор DEAC.
На просьбу нарисовать портрет типичного клиента компании, он ответил, что они очень разные. Но для иллюстрации привел в пример потенциального клиента, который планирует запустить образовательный проект следующего поколения после веб-обучения. "Это обучение с помощью дополненной реальности и с использованием "больших данных". Вы покупаете гугл-очки, заказываете себе в институте и получаете данные, которые вам нужны, и вам никуда не надо перемещаться", - говорит Комиссаров.