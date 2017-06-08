В этом году средний уровень инфляции в Латвии может достичь 3%, сказал агентству ЛЕТА старший референт департамента структурной политики народного хозяйства Иева Шнидере, комментируя опубликованные данные об изменении потребительских цен в мае.

"В этом году средний уровень инфляции будет выше, чем в 2016 году, и может достичь 3%. На это главным образом повлияют мировые цены на нефть и колебание цен на продовольствие, а также рост экономической активности и зарплат", - сказала Шнидере.

В посткризисный период для мая было характерно снижение цен или незначительный рост цен, отметила она. В предыдущие два года рост цен в мае был самым быстрым с 2008 года. Однако в этом году зафиксированы изменения цен, характерные для этого месяца.

"Самое значительное влияние на прирост потребительских цен в мае оказали продукты питания, которые подорожали на 0,5%, что повысило общий уровень цен на 0,1 процентного пункта. Цены выросли на фрукты и безалкогольные напитки, а также молочные продукты в связи с увеличением спроса в Евросоюзе и Северной Америке. Мировые цены на продовольствие после падения в течение последних трех месяцев в мае по сравнению с апрелем выросли на 2,2%, что оказало влияние на стоимость во всех группах, кроме сахара", - сказал Шнидере.

Стоимость услуг в мае выросла на 0,4%, что повысило общий уровень цен на 0,1 процентного пункта. Самое значительное повышение цен отмечено в сферах воздушных пассажирских перевозок, обслуживания и ремонта личных транспортных средств и страхования автотранспорта. Значительнее всего цены снизились на обувь и одежду, что связано с сезонными акциями. В мае стоимость одежды и обуви снизилась на 1,7%, что уменьшило общий уровень цен на 0,1 процентного пункта.

В свою очередь цены на топливо в мае упали на 0,8% и уменьшили общий уровень цен на 0,05 процентного пункта. Мировые цены на нефть в мае значительно уменьшились – в среднем на 3,8%. К концу мая стоимость нефти упала до 50 долларов за баррель, что связано с ростом активности в сфере нефтедобычи в США, указал Шнидере.

Как сообщалось, потребительские цены в Латвии в мае 2017 года по сравнению с апрелем не изменились, а по сравнению с маем 2016 года повысились на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 1,7%.