Запланированная налоговая реформа может обеспечить рост латвийской экономики на 5% до 2020 года вместо прогнозируемых 3%, указывает Министерство финансов в "Программе устойчивого развития Латвии на 2017-2020 гг.".

Реализация налоговой реформы при сохранении положительного развития в странах, являющихся главными внешнеторговыми партнерами Латвии, и ускорении темпов освоения европейских средств может оказать положительное непрямое фискальное влияние на экономику в размере 89 млн евро в первый год реформы, в 2019 году эффект может достичь 41 млн евро, а в 2020 году – 107 млн евро, предполагает Минфин.

В результате реформы подоходных налогов с предприятий и населения увеличится сумма денег, находящаяся в распоряжении компаний и жителей, что поспособствует росту инвестиций и потреблению, указывает Минфин.

По мнению ведомства, снижение налогов на рабочую силу тоже окажет благотворное влияние на частное потребление, кроме того, снизится налоговое бремя для предприятий, что усилит их конкурентоспособность и улучшит возможности привлечения рабочей силы.

"В ходе проведения налоговой реформы в первые два года доходы снизятся, в третий год реформы влияние будет нейтральным, а с четвертого года планируется увеличение доходов общего правительственного бюджета", - сообщает Минфин.

Негативный прямой эффект от проведения налоговой реформы в 2018 году оценивается в 235 млн евро, говорится в "Программе устойчивого развития Латвии на 2017-2020 гг.".