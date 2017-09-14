В четверг правительство закончило рассматривать вопрос о дополнительном финансировании приоритетных мер бюджета 2018 года. Теперь правительству осталось подготовить пакет сопровождающих бюджет законопроектов и до 11 октября подать их на утверждение в Сейм, а до 15 октября согласовать с Еврокомиссией.

Проект бюджета подготовлен в соответствии с условиями фискальной дисциплины, с соблюдением структурного и номинального дефицита, его приоритеты отвечают рекомендациям Еврокомиссии, поэтому у нее не должно быть возражений, пояснила министр.

На приоритетные меры министерств в бюджете 2018 года правительство распределило 345 млн евро. Больше всего - 200 млн евро - выделено отрасли здравоохранения.

На 126,8 млн евро увеличится бюджет Министерства обороны, на 39,35 млн евро - Министерства благосостояния, на 29,1 млн евро - Министерства сообщения, на 14,87 млн евро - Министерства образования и науки, на 11,35 млн евро - МВД, на 6,7 млн евро - Министерства культуры, на 6,09 млн евро - Министерства финансов, на 5,54 млн евро - Министерства экономики, на 5,24 млн евро - Министерства земледелия, на 4,73 млн евро - Министерства юстиции, на 4,17 млн евро - Министерства охраны среды и регионального развития, на 2,96 млн евро - МИД, на 508 000 евро - Кабинета министров.