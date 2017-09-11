Цены на газ и электроэнергию в ближайшие годы должны снизиться, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр экономики Арвил Ашераденс.

"Мы идем к тому, чтобы цена на электроэнергию последовательно снижалась каждый год", - сказал министр, добавив, что в том числе в ближайшие годы на треть должен снизиться компонент обязательной закупки (КОЗ).

Кроме того, по мнению Ашераденса, цены на газ в ближайшие 2-3 года также приблизятся к ценам в странах Центральной Европы, где сейчас они ниже, чем в Латвии.

"Конкурентные механизмы созданы, и у нас есть все основания полагать, что скоро мы будем конкурентоспособны с центральноевропейскими ценами. (...) Думаю, что в ближайшие 2-3 года цены у нас должны выровняться с ценами в Польше и Германии", - сказал министр.