Напомним, что в настоящий момент сотрудник микропредприятия не может получать более 720 евро в месяц.

В Министерстве финансов такой "потолок" считают слишком низким, так как любой работник хочет зарабатывать больше, а его доход должен соответствовать уровню в отрасли. Например, для того, чтобы выплачивать зарплату на микропредприятии, которое работает в сфере информационных технологий, владелец бизнеса нередко берет на работу родственников и друзей, чтобы выплачивать себе достойную зарплату, которая соответствовали бы доходу в отрасли.

Министр считает, что "потолок" зарплаты можно было бы поднять до такого уровня, чтобы работники могли рассчитываться хотя бы на минимальные социальные гарантии. Минфин, как вариант, предлагает "потолок" в 1100 евро. Но окончательное решение пока не найдено. Над ним работает также Министерство благосостояния.

Ставка налога на микропредприятия

Говоря о накануне озвученной ставке налога на микропредприятия в размере 15% при обороте до 50 000 евро в год, министр заметил, что это - лишь "штрих" к уже ранее обнародованной налоговой реформе.

Как уже ранее сообщалось, Минфин в рамках налоговой реформы предлагает до 20% снизить подоходный налог с населения, отменить налог солидарности и сохранить налог с микропредприятий, снизив порог оборота со 100 000 до 40 000 евро в год. Дивиденды предлагают облагаться 20%-ным налогом.

Министерство экономики предлагает для микропредприятияй оборот которых в год не превысит 50 000 евро, будут платить налог в размере 15% от оборота.

Действующие ставки налог на микропредприятия:

12% при обороте до 7 000 евро в год

15% - при обороте до 100 000 евро в год

20% - если оборот превышает 100 000 евро (к превышающей части оборота)

Если у микропредприятия в течение года не было оборота или начисленная сумма налога на микропредприятия не превышает 50 евро, в бюджет уплачивается налог на микропредприятия в размере 50 евро.