Стратегия среднесрочного развития строительной отрасли предусматривает в течение ближайших семи лет удвоение ее оборота до 3 млрд евро и ежегодный прирост на 8%-9%. Министр отметил, что это очень амбициозная цель, но достичь ее возможно.

Ашераденс отметил, что важным фактором дальнейшего роста отрасли является повышение продуктивности. В настоящее время продуктивность в строительной отрасли ниже, чем в среднем по Латвии - 19 000 евро на одного работника. Также этот показатель ниже, чем средний уровень по ЕС - 49 000 евро на одного работника, поэтому над повышением производительности должны работать все предприятия отрасли, так как это является существенным условием для экспорта строительных услуг.

"Латвия - очень маленькая страна. (…) Если смотреть с региональной точки зрения, то страны Северной Европы видят нас как важных поставщиков строительных услуг, поэтому очень важен вопрос, сможем ли мы конкурировать на этих рынках", - сказал Ашераденс.

Министр выразил недовольство тем, что в стратегии развития отрасли меньше внимания уделено борьбе с теневой экономикой, отметив, что это будет один из наиболее важных аспектов упорядочивания строительства.

По словам Ашераденса, после подписания меморандума с представителями строительной отрасли правительство активно участвует в реализации поставленных задач. В прошлом году начата работа над электронной системой учета труда, коллективным договором о минимальной оплате труда в строительстве, также на повестке дня стоит вопрос о пересмотре системы гражданско-правового страхования, которое должно стать эффективным механизмом надзора в строительстве.

Глава Минэкономики подчеркнул, что важными вопросами строительной отрасли, которые необходимо решать, являются также длинные цепочки субподрядчиков, необходимость применения реверсного НДС, регистрация строительных проектов в единой информационной системе. По мнению министра, решить эти вопросы можно достаточно быстро, возможно, еще в этом году.