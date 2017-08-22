"Мы понимаем, что не можем ждать, поскольку 2025 год - это самый поздний срок, когда мы должны быть готовы к реализации данного проекта. Потому что будет очень плохо, если мы будем выжидать, а российская сторона подготовится к обновлению своей системы и тогда мы не сможем отмести различные меры энергетического шантажа. Мы эту реальность видим, видим технические действия России, поэтому должны быть готовы действовать в изоляции", - заявил во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр.

Эстония, по него словам, стремится осуществить проект синхронизации через смычку со странами Северной Европы, но такой вариант был бы дороже, нежели синхронизация сетей через Польшу, кроме того, займёт больше времени.

"Мы знаем позицию Эстонии, по мнению которой синхронизация с Северными странами была бы более благоприятной для Эстонии, но это означает, что проект синхронизации мы не завершим до 2030 года. Это значит, что мы рискуем своей энергетической безопасностью. Мы здесь говорим не только о цене, мы говорим о том, что вся система может погаснуть. Такими вещами никак нельзя рисковать", - утверждает министр.

Литва и Польша придерживаются позиции, что для синхронизации достаточно имеющейся смычки LitPol Link. С этим категорически не согласна Эстония, которая с самого начала придерживается позиции, что страны Балтии свои электролинии должны синхронизировать со Скандинавией через Финский залив, однако после того как Еврокомиссия заявила, что наиболее оптимальным был бы вариант через Польшу, Эстония стала поднимать вопрос числа смычек электролиний.

Все же имеются опасения, что пока Литва и Польша ведут споры относительно второй смычки LitPol Link, проект синхронизации затянется не до 2025 г., а до 2030-го, а то и дольше. Литовская компания Litgrid в качестве выхода предложила идею вторую смычку проложить уже после 2025 г., когда проект синхронизации будет реализован и отключен от российского энергетического кольца BRELL.