Восстановление рельсовых путей Мажейкяй—Рига - экономически выгодный проект для всех причастных сторон, в том числе нефтепереработчиков, грузоперевозчиков и ближайших портов, отметил парламентский секретарь Министерства сообщения Латвии Эдгар Таварс.

Как информировали в Минсообщения, Таварс во время посещения Рижского порта обсудил с управляющим портом Ансисом Зелтиньшем и представителями предприятий актуальные вопросы развития порта и охраны окружающей среды в контексте опасений по поводу загрязнения воздуха в Вецмилгрависе в середине сентября.

Еще одной темой, которая обсуждалась на встрече, стало недавнее заявление премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса о том, что проект восстановления рельсовых путей Мажейкяй—Рига успешно отложен по соглашению с польской компанией PKN Orlen.

Таварс считает, что это заявление свидетельствует о политической заинтересованности помешать усилиям Латвии по возобновлению экономически обоснованного и выгодного сотрудничества в транзите грузов через Латвию.