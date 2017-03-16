Как отмечает присяжный адвокат юридического бюро Sorainen Алиса Лешкович, подчиняясь давлению общества, минимальные взносы государственного социального страхования работников микропредприятий были отменены. Вместо них правительство решило увеличить ставку налога с микропредприятий (НМП), а вопрос о ничтожных соцвзносах работников микропредприятий решить, увеличив процент, который от полученного НМП будет направляться на социальное страхование.
Таким образом, с 1 января работники микропредприятий платят в бюджет социального страхования больше. Было бы логично предположить, что в случае безработицы они также получат пособие большего размера, однако в действительности многие вообще его не получат. Это в основном коснется тех, у кого в момент запроса на пособие по безработице будет сохранен статус работника микропредприятия.