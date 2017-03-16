Хотя c 1 января этого года работники микропредприятий должны вносить в бюджет социального страхования больше, многие не смогут получить пособие по безработице. Об этом пишет Dienas Bizness.

Как отмечает присяжный адвокат юридического бюро Sorainen Алиса Лешкович, подчиняясь давлению общества, минимальные взносы государственного социального страхования работников микропредприятий были отменены. Вместо них правительство решило увеличить ставку налога с микропредприятий (НМП), а вопрос о ничтожных соцвзносах работников микропредприятий решить, увеличив процент, который от полученного НМП будет направляться на социальное страхование.

Таким образом, с 1 января работники микропредприятий платят в бюджет социального страхования больше. Было бы логично предположить, что в случае безработицы они также получат пособие большего размера, однако в действительности многие вообще его не получат. Это в основном коснется тех, у кого в момент запроса на пособие по безработице будет сохранен статус работника микропредприятия.