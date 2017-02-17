Чтобы выяснить мнение общества о торговле продовольственными товарами с истекшим сроком годности, на сайте Министерства земледелия проводится опрос, который завершится 28 февраля 2017 года. В марте будут обобщены результаты опроса, а чиновники проведут дискуссии с заинтересованными сторонами. По результатам дискуссий будет приняты решения о возможности торговли продуктами, у которых истек срок годности "рекомендуется до".

Портал rus.db.lv опубликовал мнения торговых сетей Maxima и Elvi о возможном разрешении торговли просроченными продуктами.

Идею разрешить в Латвии торговлю продуктами питания с истекшим сроком годности комментирует директор департамента процессов и управления качеством Maxima Latvija Даце Грава:

"Об этой идее мы информированы, но хотим сказать - самое главное, чтобы покупатели получали качественные продукты. Поэтому скрупулезно вместе с производителями надо оценить те группы продуктов, к которым могла бы относиться новая идея. Свойства продукта, такие, как вкус, запах, со временем меняются. Если решение будет принято, нужно широко информировать потребителей, потому что в таком случае ни производитель, ни торговец уже не будут нести ответственности за продукты.

Сейчас у нас есть строгие требования по безопасности продовольствия, которые устанавливают, как поступать с продуктами с истекшимсроком годности. Они становятся отходами, которые делятся на две категории - продукты животного происхождения (мясо, яйца, рыба) и бытовые отходы (овощи, сухие продукты). Продукты животного происхождения - это отходы третьей категории, которые отделяются и передаются на утилизацию лицензированным предприятиям.

Если срок годности товара кончается в конкретный день или через 2-3 дня, он переоценивается и помещается на полку с отметкой "Цена снижена". Такие полки существуют в наших магазинах с самого начала, и это не акционные товары, а товары по сниженной цене, срок годности которых еще не истек".

Комментарий коммерческого директора Elvi Лайлы Вартукаптейне:

"У Elvi есть практика предлагать товары с приближающимся сроком годности по более низкой цене, специально предупреждая покупателя, что приближается срок годности. Эти продукты покупают не только те, чей внешний вид и содержимое покупательской корзины говорит о финансовых проблемах. Люди рациональны.

Идея разрешить торговать продуктами, которые после окончания срока годности не становятся опасными, обсуждается по всей Европе. Однако надо помнить, что срок годности устанавливается производителем на основе анализов и исследований.

Чтобы оценить, могут ли быть использованы товары по истечении срока годности, ответственные органы (Продовольственно-ветеринарная служба) и производители должны изучить качества каждого продукта после окончания срока годности, чтобы гарантировать его безвредность для здоровья. Только в этом случае реализация таких продуктов допустима".