Он добавил, что "шрамы" после кризиса и проблемы народного хозяйства могут ограничить в последующие годы развитие Латвии.

Со времен финансового кризиса такие факторы, как высокая неопределенность, непрочное финансовое положение предприятий, жесткие условия кредитования для малого и среднего бизнеса встречаются во многих странах, но развитию конкретно Латвии могут помешать и демографические проблемы.

В то же время решительная политика может ускорить развитие. Структурные реформы, по словам представителя МВФ, нужны в таких сферах, как юстиция и неплатежеспособность, увеличение доступности финансовых услуг. Также следует увеличить публичные инвестиции в инфраструктуру и человеческие ресурсы, уменьшить структурную безработицу, следить за тем, чтобы рост зарплат не превышал рост производительности.

Келмансон заявил, что основные элементы экономики крепки, но нужно продолжать осторожное и сбалансированное развитие, чтобы сохранить преимущества прошлого. Следует продолжать и борьбу с теневой экономикой.

После замедления развития в прошлом году, связанного с недоступностью фондов ЕС, в этом году развитие экономики Латвии ускорится примерно до 3,25%, чему будут способствовать рост инвестиций, стабильное потребление и поддержка экспорта.

На развитие Латвии могут негативно повлиять длительное замедление экономики в крупнейших государствах-партнерах, а геополитическая напряженность и потрясения на финансовых рынках могут повлиять на финансовый сектор.

Келмансон отметил, что банковская система по-прежнему достаточно рентабельна, ликвидна и капитализирована, и период стагнации в кредитовании завершился. Кредитование - важная опора развития, но разумные стандарты следует сохранять.

Миссия МВФ находилась в Латвии с 18 мая.