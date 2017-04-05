Как известно, реформа налоговой политики подразумевает изменения в налоге на прибыль предприятий (НПП). Возможность освобождения пожертвований от налога сохранится, но при нулевой ставке на реинвестированную прибыль система изменится, рассказала на прошлой неделе членам клуба предпринимателей DB министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. Сейчас спонсоры - юридические лица имеют право снизить вносимый в госбюджет НПП до 85% от суммы пожертвований, при этом общая скидка не может превышать 20%, Новое предложение предусматривает, что пожертвование может составить 10% от прибыли.

Минфин считает, что активность спонсоров не уменьшится, потому что соотношение ПНН и НПП при одинаковом размере пожертвования, если сравнивать новую и старую модели, в новой будет лучше.