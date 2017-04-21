"Принятое вчера Сеймом решение по обрыву связей с Белоруссией и Россией - весьма важная экономическая мера против планов Москвы и Минска по продаже Европе очень дешёвой электроэнергии, произведённой на небезопасных атомных электростанциях. Полагаю, что вчерашнее решение Сейма получит отклик в Брюсселе и покажет, что народ Литвы более серьёзно начинает решать и дискутировать по этому вопросу", - заявила в пятницу после встречи с председателем парламента Литвы Викторасом Пранцкетисом депутат Европарламента от Германии.

Хотя, отметила она, решение Сейма и было несколько запоздалым, оно было очень важным и справедливым, уделяющим ещё большее внимание вопросам Островецкой АЭС в Брюсселе. Однако политик указала, что возможности влияния европейских институтов на решения Белоруссии - ограничены.

В четверг литовский Сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран. За этот закон проголосовали 87 депутатов, один воздержался.

Небезопасной будет названа АЭС соседней страны, при строительстве которой и её работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.

На строящейся в 50 км от Вильнюса Островецкой АЭС постоянно происходят различные инциденты, что вызывает у Литвы сомнения в её безопасности. На АЭС будет установлено два реактора, каждый мощностью 1200 мегаватт. Первый реактор планируется запустить в 2019 г., второй - в 2020-м.