В первую очередь следует увеличить финансирование в таких отраслях, как информационные технологии, медицина, биоинформатика, биоэкономика и материаловедение, считает президент Латвийской академии наук Ояр Спаритис.

Приоритетные направления ясны и за последние пять лет существенно не изменились, подчеркивает он. Надо лишь придерживаться их и развивать, определив важнейшие с экономической точки зрения приоритеты и стимулируя их дополнительными средствами, пишет Dienas Bizness.

В то же время нельзя забывать и о фундаментальных и общественных науках, необходимых для поддержания этической, духовной и культурной структуры государства. Значение науки в развитии экономики отмечает и председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. "Наука - одна из движущих сил развития экономики, поэтому особенно важно способствовать сотрудничеству ученых и предпринимателей", - подчеркивает она.