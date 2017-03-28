Цель Министерства экономики - добиться, чтобы в 2020 году частные инвестиции в отрасли недвижимости достигли 600 млн евро. Об этом сегодня во время дискуссии о развитии отрасли недвижимости сообщил министр экономики Арвил Ашераденс.

"Отрасль недвижимости показывает, что происходит в народом хозяйстве - растет ли экономика или находится в застое. Объем частных инвестиций в отрасли недвижимости за последние три года сохраняется в размере примерно 360 млн евро в год. Для Латвии это очень небольшой объем", - сказал министр.

Минэкономики намерено изменить ситуацию и добиться, чтобы к 2020 году частные инвестиции в отрасли достигли по меньшей мере 600 млн евро.

"Довольно много уже сделано, чтобы раскачать жилищный рынок с помощью программы государственной поддержки. Спрос на новые квартиры есть, и у рынка есть потенциал, так как зарплаты растут, у населения имеются довольно большие накопления на депозитах, количество рабочих мест не сокращается. Рынок квартир растет и в регионах, например, в Валмиере новый 150-квартирный дом моментально "расхватали", и самоуправление уже говорит о 1000 новых квартир", - сказал Ашераденс.

По его словам, пока непонятно, почему в строительстве офисных центров Рига так сильно отстает от Таллина и Вильнюса. В прошлом году в Таллине было сдано в эксплуатацию 44 тыс. кв. м новых офисных помещений, в Вильнюсе - 80 тыс. кв. м, а в Риге - всего 16 тыс. кв. м. При этом представители бизнеса часто указывают на нехватку новых подходящих помещений.

"Цель Минэкономики - продолжать программу поддержки покупки жилья, способствовать развитию в регионах. Желательно, чтобы Минэкономики могло подписать соглашение о развитии отрасли недвижимости с ее представителями по примеру того, как это было сделано со строителями", - добавил министр.