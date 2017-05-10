По данным опроса банка SEB, главным вызовом 2017 года новые предприятия во всех трех странах Балтии считают высокое налоговое бремя.

Еще один серьезный вызов для новых предпринимателей Балтии в этом году – привлечение финансирования. В Латвии и Литве новые предприятия указывают и на трудности с поиском квалифицированных работников, а их эстонские коллеги отмечают, что проблемы могут возникнуть и с привлечением клиентов.

Интересные отличия вырисовываются в причинах, которые мотивируют жителей стран Балтии принять решение о начале собственного бизнеса. 38% опрошенных новых предпринимателей в Латвии и 35% в Литве признали, что главной причиной для такого решения послужило желание приумножить свои доходы. В свою очередь 35% новых предпринимателей в Эстонии важнейшим мотивом назвали желание стать независимыми и стать работодателями для самих себя.

42% новых предприятий в Латвии, 39% в Эстонии и 50% в Литве в этом году планируют увеличить число сотрудников. Во всех трех странах большая часть предприятий (в Латвии 60%, в Эстонии 66% и Литве 63%) сфокусирует свою деятельность на местном рынке. 67% новых предприятий в Литве, 80% в Латвии и 84% в Эстонии планируют, что их оборот в этом году не превысит 100 тысяч евро.

В ходе исследования новых предприятий стран Балтии в целом были опрошены 1500 предприятий Латвии, Литвы и Эстонии, деятельность которых продолжается не более трех лет. В Литве и Эстонии опрос был проведен в январе и феврале этого года, а в Латвии – в апреле и мае.