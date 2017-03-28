Вторым по популярности порталом онлайн-покупок за AliExpress стал eBay (15%), третье место принадлежит местному порталу 220.lv (11%). Почти 80% жителей свои недавние покупки в интернете совершали на тех сайтах, на которых делали покупки и ранее.

Жители Латвии чаще всего покупали одежду и аксессуары, товары для красоты и здоровья, а также электронику. По сравнению с соседними странами, латвийские онлайн-покупатели больше средств потратили на медикаменты, меньше – на бытовую технику и оборудование для автомобилей.

Опрос DPD в сотрудничестве с Kantar TNS проводился в конце 2016 года, в 21 европейской стране. В Латвии в опросе принимали участие более 800 респондентов.