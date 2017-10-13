Текущие показатели грузооборота не дают повода рассчитывать на большой прирост в будущем, считают эксперты и предприятия транзитной отрасли, пишет Dienas Bizness.

За девять месяцев этого года в портах Латвии перевалено 47,71 млн тонн грузов, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако нужно учитывать, что в прошлом году было падение грузооборота, и результаты 2017 года не превышают показатели 2015 года (52,71 млн тонн), не говоря уже о грузообороте в 58,08 млн тонн в 2012 году.

По данным Минсообщения, в основном прирост грузооборота в этом году обеспечивался за счет перевалки угля, которая выросла на 27,9% до 14,32 млн тонн. Также рост на 16,4% до 3,4 млн тонн зарегистрирован в перевалке контейнерных грузов.

В свою очередь из-за установки России по возможности больше грузов направлять в свои порты в сегменте перевалки нефтепродуктов в портах Латвии наблюдалось падение на 14,1% до 12,84 млн тонн.