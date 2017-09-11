Переговоры с потенциальными инвесторами неплатежеспособного KVV Liepаjas metalurgs вступили в заключительную стадию, заявил в передаче LNT "900 секунд" министр экономики Арвил Ашераденс.

"Интерес проявили много инвесторов", - сказал он, добавив, что переговоры продлены до 15 сентября.

Ашераденс отметил, что, помимо правительства, у комбината есть еще четыре серьезных кредитора. Все они должны договориться между собой и с новыми инвестором, и это непростой процесс, а многомиллионная сделка.

В конце мая 2017 года Ашераденс говорил о шести потенциальных инвесторах.

Суд признал KVV Liepаjas metalurgs неплатежеспособным 15 сентября 2016 года. Убытки предприятия в 2016 году составили 26,145 млн евро, оборот - 14,163 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.