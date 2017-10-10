В сентябре наблюдалось снижение числа предложений практически во всех микрорайонах столицы, в том числе в Ильгюциемсе – на 11,2%.

В настоящий момент особым спросом пользуются квартиры на вторичном рынке по цене от 35 000 до 60 000 евро. Один из основных факторов, которые влияет на предложение, медленные темпы строительства нового жилья.

Рынок недвижимости не может удовлетворить клиентов, которые ждут предложений в новостройках и не хотят жить в домах серийной постройки. Эта ситуация и возрастающий спрос стимулируют рост цен в сегменте типового жилья.

"Цены на серийные квартиры с начала года выросли в среднем на 6,2%, в том числе в Болдерае на 11,4%, а на Тейке – всего на 3,4 %. Сейчас на рынке доминируют местные покупатели, что является положительным фактором, который сигнализирует о долгосрочном развитии. Этому безусловно также способствует стабильность в экономике, политике и демографическая ситуация, но сейчас эти факторы не развиваются на должном уровне", - отмечает председатель правления риэлтерской компании Balsts Айгарс Зариньш.

По его словам, средняя стоимость одного квадратного метра серийного жилья в сентябре составляла 765 евро, выше всего цены на Тейке – 895 евро, ниже всего – в Болдерае – 540 евро. За месяц недвижимость в Риге подорожала на 0,06 – 1,02%.

В сегменте частных домой изменений не наблюдается. Покупатели интересуются современными особняками в хорошей и ухоженной инфраструктурой, но предложения ограничены. Люди подыскивают дома площадью от 200 до 250 квадратных метров с земельным участком от 1000 до 1200 квадратных метров.