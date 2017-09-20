В среду на заседании парламентской комиссии было представлено заключение Госконтроля о штрафах в налоговой сфере. Госконтроль проводил ревизию практики СГД по применению штрафов с 2014 до 2016 года. Выяснилось, что за этот период СГД наложила 52 000 денежных штрафов на общую сумму около 12 млн евро. Но в Госконтроле полагают, что применение штрафов проводится непоследовательно, процессуальные сроки затягиваются, а нередко трудно проследить, как именно определен размер штрафа. Госконтроль констатировал, что СГД смогла реально взыскать только 53% наложенных штрафов.

Заместитель госсекретаря министерства финансов Илмарс Шнюцинс информирует, что сейчас ведется работа над улучшением системы штрафов СГД, а замечания Госконтроля будут учтены.

Даце Пелека подтвердила, что в системе штрафов СГД "что-то не в порядке", но ведомство уже в ходе проведения ревизии устранило несколько недочетов, отмеченных специалистами Госконтроля.