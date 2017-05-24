"Это возможность для "Rail Baltica". (...) Наши отношения с Китаем меняются. Мы видим эти инвестиции как возможность, но мы все еще обсуждаем с Китаем их рыночную экономику, ведь в прошлом у нас были проблемы с солнечными станциями и демпингом стали", - заявил в среду на пресс-конференции в Вильнюсе глава делегации комитета по делам транспорта и туризма Европарламента Вим ван дер Камп.

Член делегации, европарламентарий Изабелла де Монте отметила, что видит в китайских грузах риск, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью. Другой член делегации Майкл Крамер указал, что, если Китай будет поставлять грузы по "Rail Baltica", он должен конкурировать честно.

"Если есть конкуренция, то она должна быть честной. Мы видели, что произошло с солнечными станциями, со сталью, это нечестная конкуренция", - сказал Крамер.