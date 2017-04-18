Общественные отраслевые организации Ассоциация владельцев аптек, Латвийское общество фармацевтов и Аптечное общество категорически возражают против инициативы, согласно которой в Латвии ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на медикаменты будет повышена с 12% до 21%. В Латвии уже сейчас ставка НДС на медикаменты - самая высокая в Балтии: в Эстонии она составляет 9%, а в Литве - 5%.

"Мы считаем, что это предложение является непродуманным и не компенсирует дефицит бюджета, который возникнет в результате задуманной правительством налоговой реформы, а также не позволит отрасли здравоохранения получить необходимое дополнительное финансирование", - подчеркивает председатель правления Ассоциации владельцев аптек Марцис Рутулис.

В открытом письме организации просят премьер-министра, министерство финансов и министерство здравоохранения тщательно оценить опыт других стран ЕС, которые стремятся к увеличению доступности медикаментов и повышению качества услуг, что в долгосрочной перспективе снижает расходы страны на здравоохранение.

Общественные организации выражают недоумение в связи с представленными расчетами, согласно которым после повышения налога дополнительные поступления в госбюджет составят 83 млн евро. Расчеты экспертов отрасли свидетельствуют о том, что в размер дополнительных поступлений даже в лучшем случае не превысит 16,32 млн евро.

По данным Государственного агентства лекарств, общий оборот лекарств в Латвии в 2016 году составил 375 млн евро, из которых 320 млн евро - это объем реализации в обычных аптеках, а 49 млн евро - в больничных аптеках. Повышение ставки НДС означает, что государство сможет дополнительно получить налоговые поступления в размере 33,74 млн евро. Однако следует учитывать, что объем реализации компенсируемых медикаментов составляет 144,5 млн евро. Это означает, что после повышения НДС на госбюджет лягут дополнительные расходы - 13 млн евро для компенсируемых медикаментов и 4,41 млн евро для больничных аптек.

"В результате реализации такого предложения больше всего пострадают жители Латвии. Многие аптеки, особенно в регионах Латвии, будут вынуждены прекратить работу. Таким образом, не будет обеспечена доступность лекарств, а также консультации фармацевта, который часто выполняет функции превентивного лечения. Имеющийся размер прибыли уже сейчас не позволяет аптекам развиваться, вкладывать в повышение качества услуг и модернизацию", - подчеркивает президент Латвийского общества фармацевтов Кития Блумфелде.