Он отметил, что правительство очень тщательно подходит к решениям, касающимся инфраструктуры, которая связана с национальной безопасностью.

В целом, по словам премьера, вопрос о будущем обеих компаний очень сложный, однако правительство уже вскоре его рассмотрит и примет решение.

Как сообщалось, нанятая Агентством приватизации для оценки возможных действий с долями капитала LMT и Lattelecom аудиторская компания KPMG предлагает объединить оба предприятия и торговать их акциями на бирже.

Председатель правления Агентства приватизации Владимир Логинов ранее сообщил, что это предложение является "комбинацией ранее обсуждавшихся сценариев", в которых фигурируют и возможности объединения, и привлечение фондовых рынков, и открытое предложение на бирже.

Аудиторы также попытались подсчитать дополнительную стоимость от объединения двух предприятий, и речь идет более чем о 100 млн евро.

Как сообщалось, в 2015 году компания TeliaSonera предложила правительству объединить LMT и Lattelecom, но в апреле 2016 года Кабинет министров постановил, что предприятия, как и раньше, будут работать отдельно.

24,5% долей капитала LMT принадлежат зарегистрированной в Нидерландах компании Sonera Holding B.V., 24,5% - Telia Company AB, 23% - Lattelecom, 23% - Латвийскому государственному центру радио и телевидения, 5% - Агентству приватизации.

Lattelecom принадлежит государству в лице Агентства приватизации (51%) и дочернему предприятию скандинавского концерна TeliaSonera - зарегистрированной в Дании Tilts Communications (49%).