Так премьер-министр прокомментировал слова мэра Вентспилса и председателя правления Вентспилсского свободного порта Айвара Лембергса, недавно заявившего, что реакцией на решение правительства Латвии по "Северному потоку - 2" стало 40%-е уменьшение грузов, которые следуют по железной дороге из России.

Премьер-министр полагает, что позиция правительства по этому вопросу вряд ли для кого-то стала новостью. "Насколько мне известно, Nord Stream, очевидно, не будет использовать латвийские порты. Остаются только Германия и Финляндия. Данию тоже использовать не будут", - добавил Марис Кучинскис.

Ранее Лембергс сообщил, что Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт.

По подсчетам портового управления, в результате участия в проекте экономика Латвии могла бы получить 25 млн евро. Правительство на закрытом заседании решило не поддерживать участие Вентспилсского порта в проекте "Северный поток - 2".