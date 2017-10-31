На вопрос о том, не следует ли руководству Sadales tīkls уйти в отставку, чтобы не мешать расследованию, премьер-министр ответил, что решить это должен глава Минэкономики. В то же время он выразил уверенность в том, что расследование будет проведено тщательно и дело в любом случае окажется в полиции.

Во вторник, 31 октября, Ашераденс подробно проинформирует премьера об обстоятельствах дела и сообщит конкретные сроки проведения аудита на всех предприятиях, которые получили разрешения КОЗ.

Проверки на предприятиях были начаты после сюжета в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3 о том, что несколько предприятий обманным путем получили лицензии на КОЗ, предоставив компании Sadales tīkls данные о мощностях производства электроэнергии с переносных генераторов. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.