"Я не один раз говорил о том, что мы можем стать одной из самых успешных экономик на континенте. Это абсолютно возможно. Для этого нам нужен рост не в 3%, а 5-7% и выше. Мы можем его достичь. Для этого нам нужны инвестиции в страну. Нам нужно создать условия, при которых предприниматели будут нормально себя чувствовать и будут на долгосрочную перспективу инвестировать средства в экономику нашей страны. Инвестиции в экономику – это рабочие места, это украинский продукт, развитие страны и инновации, заработная плата и повышение социальных стандартов", — сказал украинский премьер.

По ожиданиям украинских властей, в 2018 году экономика страны вырастет на 3%. Как ранее прогнозировал Нацбанк Украины, по итогам текущего года рост составит 1,6%.