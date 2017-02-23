Бывший политик Айгарс Калвитис сейчас возглавляет не только Latvijas gāze, но и компанию Conexus Baltic Grid, которая в будущем получит в распоряжение инфраструктуру, сейчас принадлежащую Latvijas gāze.

3 апреля вступит в силу право первой руки Латвийского государства на покупку акций Conexus, структура акционеров которой одинакова с Latvijas gāze. Журнал Ir пишет, что акционеры Conexus могут продать акции до начала апреля. Это может помешать государству перенять газовую инфраструктуру, поясняет издание.

Одновременно журнал отмечает, что пока не ясно, действительно ли такие срочные сделки могут произойти или разговоры о них являются "составной частью игры".

Акционерами Latvijas gāzē и Conexus выступают: российский концерн "Газпром" (34,1%), европейский фонд Marguerite Fund (29,1%), германская компания Uniper (18,3%), компания Itera Latvija (16%), другие акционеры (2,5%).

До конца года всем акционерам, которые связаны с производством и торговлей газом, следует продать свои акции инфраструктурного предприятия Conexus Baltic Grid. Однако если отдельные акционеры решат продать свои акции или заключить договоры купли-продажи до 3 апреля, то это означает, что они обойдут принадлежащее государству право первой руки на эти акции.