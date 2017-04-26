В заявлении Rimi Latvia говорится, что наложение СК запрета на открытие в Domina Shopping супермаркета Rimi, но разрешение открыть супермаркет Maxima настолько абсурдно, что вызывает опасения в заинтересованности в переделе рынка. Это нечестный способ задержать развитие Rimi и укрепить позиции Maxima на рынке.

Как сообщалось, супермаркет Maxima XXX будет открыт в одном из крупнейших торговых центров Латвии Domina Shopping в середине этого лета. Предприятие Maxima Latvija получило положительное заключение Совета по конкуренции и планирует инвестировать в открытие магазина более 1 млн евро.

"Это будет первый магазин Maxima Latvija в каком-либо из крупнейших торговых центров Риги. В новом магазине будет представлен широкий ассортимент товаров, и мы позаботимся о том, чтобы обеспечить каждому посетителю качественный и приятный процесс покупок. Кроме того, принимая во внимание растущий спрос на продукты питания, предназначенные для вегетарианцев и веганов, в этом магазине также будут специальные полки с такими продуктами", – отметил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.