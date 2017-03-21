"Дьявол всегда прячется в деталях. Все зависит от того, насколько быстро удастся утвердить законодательные инициативы - еще до принятия бюджета, в сентябре или октябре, чтобы они вступили в силу с 1 января и мы не потеряли год", - сказал он.

Римшевич добавил, что Банк Латвии полностью поддерживает предложение Минфина по реформе налоговой политики, но конечных документов еще не видел.

Что касается снижения ставки НДС на отдельные продукты питания, то, по мнению Римшевича, нужно очень точно определить, о каких продуктах и ставках идет речь. "В противном случае ситуация упростится для состоятельных людей, которые за счет малообеспеченных тоже смогут делать покупки дешевле", - добавил глава Банка Латвии.

Римшевич также высказал мнение, что особый налоговый режим для микропредприятий должен быть сохранен.