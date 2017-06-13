Следовало бы дать налоговой реформе работать, дождаться, когда она даст результаты и после этого разделить деньги, пояснил он.

Римшевич считает, что сейчас правительство хочет быстро решить текущие проблемы, не решив вопрос о финансировании здравоохранения в долгосрочной перспективе. Он сравнил ситуацию с высаженным весной саженцем томата, который в июне, не дождавшись урожая, вырывают из земли.

Рассматриваемые правительством решения, связанные с налогом на добавленную стоимость и социальными взносами, глава центробанка считает очень сложно администрируемыми. На его взгляд, они дали бы здравоохранению гораздо меньше денег, чем предложенное Банком Латвии решение ввести обязательное страхование здоровья, при этом они означали бы вложение денег в неупорядоченную систему здравоохранения.

Предложение Банка Латвии, которое дало бы здравоохранению дополнительно 300-380 млн евро, возможно реализовать быстро, установив тарифы, корзины услуг и введя страхование. Причем такая система финансирования здравоохранения была бы более солидарной, чем ныне действующая, подчеркнул Римшевич.

Как сообщалось премьер-министр Марис Кучинскис заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что сегодня или завтра партии правящей коалиции должны принять окончательное решение по финансированию здравоохранения.

Он отметил, что соответствующие поправки необходимо еще утвердить в парламенте, а это возможно только в том случае, если имеется твердая поддержка.

В настоящее время в качестве приоритетного решения по увеличению финансирования для здравоохранения рассматривается повышение социальных взносов на один процентный пункт, которое разделят пополам работодатели и работники. В свою очередь для работающих в режиме микропредприятия и других категорий населения может быть введен минимальный платеж в размере от 10 до 20 евро.

Ранее премьер выразил уверенность в том, что правящей коалиции удастся договориться о финансировании здравоохранения и налоговой реформе в целом.