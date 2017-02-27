В результате предложенных БЛ налоговых изменений внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2018 году вырос бы на 0,6%, в 2019 году - на 1,4%, в 2020 году - на 2,4% больше, чем при сохранении нынешней налоговой системы.

"Опасения, что предложенные БЛ изменения налогов могут больше всего затронуть самоуправления, так как мы предлагаем снизить подоходный налог с населения с 23% до 20%, мы можем рассеять аргументом о том, что в бюджет в целом поступит намного больше денег, которые правительство сможет перераспределить на необходимые нужды", - сказал Римшевич.

Цель разработанной БЛ стратегии - добиться, чтобы монетарная политика государства стала мудрее, чтобы возобновилось кредитование предприятий, чтобы в страну были привлечены инвестиции и экономика развивалась быстрее, подчеркнул он.

"В стране нужна всеобъемлющая, хорошая налоговая система, которая не меняется хотя бы следующие четыре-пять лет. В прошлом году было заказано дорогостоящее всеобъемлющее исследование Всемирного банка о латвийской налоговой системе, но оно все еще не закончено. Первые выводы свидетельствуют, что это исследование предлагает механически повысить налоговые доходы, не давая оценки последствий этого для народного хозяйства", - пояснил Римшевич.

Все это побудило БЛ предложить свою стратегию. Фискальное влияние предложения БЛ было бы нейтральным - если в первые годы оно вызвало бы дефицит в размере 0,1%, максимум 0,2%, то в последующие годы отрицательное влияние сменилось бы положительным, добавил он.

На вопрос о том, почему БЛ разработал свою налоговую стратегию, но не предложил свое мнение об общей стратегии Министерства финансов, которая будет представлена завтра, Римшевич ответил, что БЛ не был проинформирован о ходе разработки стратегии Минфина. "БЛ неоднократно представлял Минфину свои предложения, и я надеюсь, что они будут включены в его стратегию", - сказал он.

Как сообщалось, БЛ предлагает внести изменения в налоговую систему государства, особое внимание уделив пересмотру подоходного налога с населения и предприятий.

Эксперты банка разработали "Налоговую стратегию 20/20", в которой подоходный налог с населения (ПНН) предлагается снизить с нынешних 23% до 20% и начать реформу налога на прибыль предприятий (НПП). Также предлагается уравнять ставки налогов до уровня 20% для доходов с капитала. В свою очередь налог на добавленную стоимость (НДС) центральный банк призывает не менять.

БЛ отмечает, что номинальный размер налогов в народном хозяйстве Латвии является одним из самых низких в Европейском союзе - в 2016 году он составлял около 30% от внутреннего валового продукта (ВВП). Если бы объем теневой экономики в стране уменьшился на 50%, это соотношение приблизилось бы к 35% от ВВП, считают эксперты банка, отмечая, что налоговое бремя в Латвии в настоящее время уже и так высоко.

Особенно велико налоговое бремя на рабочую силу - в этой области ставки налогов в Латвии значительно выше, чем в среднем по ЕС, а это снижает конкурентоспособность латвийских предприятий и служит дополнительным стимулом для оттока рабочей силы.

Эксперты банка считают, что реформа подоходного налога необходима, чтобы уменьшить большую налоговую нагрузку на рабочую силу и способствовать конкурентоспособности латвийских предприятий. Банк предлагает выровнять ставки налога для различных видов доходов, устранив возможности уклониться от уплаты налогов и уменьшив преимущества конкретных видов доходов.

Предлагая снизить ставку ПНН до 20%, центробанк отмечает, что реальный рост доходов в экономике выразится в росте потребления и более высоких поступлениях потребительских налогов в госбюджет. Налог на доходы от прироста капитала предлагается повысить с 15% до 20%, уравняв ставки независимо от вида доходов. Базу налогооблагаемого дохода БЛ предлагает не менять.

Согласно расчетам банка, эти изменения приведут к положительному макроэкономическому влиянию и относительно небольшому негативному фискальному влиянию, в целом способствуя повышению конкурентоспособности предприятий и экономической активности.

Также Банк Латвии призывает реформировать режим НПП, введя ставку 0% на реинвестированную прибыль и 20% на распределенную прибыль (дивиденды и другие выплаты). Дивиденды предлагается облагать налогом в тот момент, когда утвержден годовой отчет и принято решение о расходовании прибыли.

Центральный банк также считает, что необходимо ограничить выдачу ссуд связанным лицам (их объем и срок), чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. При превышении конкретных ограничений ссуды необходимо приравнивать к распределенной прибыли. Также Банк Латвии призывает отменить льготы по НПП.

Что касается повышения НДС, то это вредит экономической активности и увеличивает нагрузку на малообеспеченных жителей, так как именно эта группа населения большую часть своих доходов использует для приобретения товаров и услуг, облагаемых НДС. Поэтому эксперты БЛ призывают не повышать основную ставку НДС и не менять сниженную ставку налога.