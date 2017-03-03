Отвечая на вопрос депутата Александрса Кирштейнса (VL - ТБ/ДННЛ), Эдгар Ринкевич сказал, что у стран Балтии и стран Вышеградской группы всегда возникали разногласия со странами, участвующими в проекте Nord Stream 2.

По словам министра, Латвии и другие страны ЕС дискутировали с Еврокомиссией (ЕК) о проблемах, связанных с реализацией Nord Stream 2, и остается открытым вопрос о том, будут ли сделаны дальнейшие шаги по развитию проекта этого газопровода.

Nord Stream 2 создает возможные угрозы для окружающей среды, подчеркивает Эдгар Ринкевич. Он полагает, что неизвестно, не соберется ли какой-нибудь террорист нанести удар по этому проекту, а такой риск позволит российским военным претендовать на право охранять газопровод. Кроме того, как сказал министр, этот проект создает проблемы для разрешения ситуации на Украине, и Латвия может только выразить сожаления в связи с тем, что отдельные страны ЕС не видят взаимосвязи в этих вопросах.

Ранее ЕК указывала, что приоритетом ЕС является соревновательный и диверсифицированный газовый рынок. Об этом заявил в Брюсселе член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"В этом контексте мы будем развивать различные инфраструктуры, улучшать безопасность газоснабжения, и в том же контексте не является необходимостью делать ставку на "Северный поток - 2", - отметил Ариас Каньете на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по энергетике.

"Мы будем продолжать поддерживать транзит российского газа через Украину. И мы заявляли, что "Северный поток - 2" не вполне соответствует нашим целям, потому что он не позволяет получить доступ к новым источникам снабжения, и кроме того, европейский рынок газа достаточно крепок, чтобы обойтись без него", - сказал он.

Ввод "Северного потока - 2" запланирован на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.