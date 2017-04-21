Использование территории государства для строительства Nord Stream 2 может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране.

МИД отмечает, что правительство Латвии и министр против проекта Nord Stream 2, потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС и НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты.

Разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

"Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы", - считает Кариньш.

Как сообщалось, Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Правительство на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.