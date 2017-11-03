Вдоль этой железнодорожной линии можно будет развивать новые центры логистики, вблизи городских станций - новые большие торговые центры и другие проекты, считает она.

Rail Baltica может способствовать и развитию жилищного строительства, так как подтолкнет людей к покупке жилья на прежней периферии, например, в Пярну, даже если они работают в Риге или Таллине, пояснила Рубеса.

Цель Rail Baltica - ощутимо приблизить страны Балтии к центру Европы, а также символически снести границы между Балтийскими странами, Польшей и остальной Европой. Станет обычным делом жить в одной стране, а работать - в другой", - сказала она.