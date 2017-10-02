Конкуренция велика, так как действующие участники рынка расширяются, в Латвию приходят иностранные сети общественного питания.

По мнению руководителя Lido, конкуренция в сфере общественного питания в этом году сохранится на прежнем уровне. "О существовании так называемой "серой зоны" в общепите знают, кажется, уже все - и предприниматели, и Служба госдоходов", - сказал Блумбергс.

Например, при анализе данных СГД о средней зарплате поваров видно, что в Lido зарплаты выше среднего, поэтому сложностей с привлечением работников быть не должно. "Однако каждый день мы сталкиваемся с тем, что требования потенциальных работников выше, чем мы можем платить, потому что зарплаты приравниваются к предприятиям, которые платят "в конвертах". Это ставит добросовестные предприятия в неравную позицию", - сказал председатель правления Lido.

По его словам, Lido надеется на более активную работу госучреждений, что способствовало бы честной конкуренции в отрасли.

Еще одна проблема - стремительный рост цен на сырье, который начался в прошлом и продолжается в этом году. Продолжают расти цены на молочные продукты и на свинину. В этой ситуации нужно найти способ, как при приемлемой для потребителя цене сохранять качество. Более требовательны становятся и клиенты, сказал Блумбергс.

В целом сферу общественного питания ожидает период, полный вызовов, так как численность населения в стране падает, количество туристов еще не вернулось на прежний уровень, а экономическая ситуация улучшается не так быстро. В то же время председатель правления Lido смотрит на развитие рынка позитивно.