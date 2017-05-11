Эра низких тарифов в телекоммуникации пришла к концу, на рост цен влияет не только отмена роуминга, но и стремительно развивающиеся технологии, отметил в интервью газете Latvijas Avīze инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.

"В настоящий момент в Латвии мобильная связь действительно дешёвая. В своё время, чтобы выйти на рынок, Bite пришлось стартовать с низких цен", - напомнил Рунгайнис.

"Другие игроки были вынуждены приспосабливаться, но "толкотня" с ценами себя исчерпала, когда операторы стали интенсивно развивать современные сети передачи данных. Для развития тарифы оказались слишком низкими", - пояснил эксперт.

Напомним, что уже несколько месяцев назад все три крупных оператора мобильной связи предупредили о повышении расценок, сославшись на расширение линейки услуг и отмену роуминга внутри Европейского союза с 15 июня текущего года.