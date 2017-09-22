Пелека отметила, что это очень высокий показатель, потому что существует риск выплаты "зарплат в конвертах". По ее словам, в отрасли имеется и другая тревожная тенденция - фирмы создают цепочки субподрядчиков, и зачастую работник, на форме которого имеется логотип главного предприятия, не знает, кто именно является его работодателем.
Пелека пояснила, что борьба с зарплатами в конвертах - это один из приоритетов СГД, поэтому в охранной отрасли уже проводились превентивные мероприятия и аудиты. По итогам аудитов начислены налоговые платежи на сумму 12 млн евро.
Представитель Ассоциации охранных компаний Янис Абеле на заседании комиссии рассказал, что сумма недополученных от фирм отрасли налогов в 2016 году составила примерно 14 млн евро. По его словам, 32% работников в сфере охранных услуг получают зарплату ниже минимальной.