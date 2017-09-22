Примерно 50% работодателей в отрасли охранных услуг платят зарплаты, которые не превышают размер минимальной зарплаты (380 евро), заявила Даце, Пелека, заместитель гендиректора Службы госдоходов (СГД) по налоговой сфере, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Пелека отметила, что это очень высокий показатель, потому что существует риск выплаты "зарплат в конвертах". По ее словам, в отрасли имеется и другая тревожная тенденция - фирмы создают цепочки субподрядчиков, и зачастую работник, на форме которого имеется логотип главного предприятия, не знает, кто именно является его работодателем.

Пелека пояснила, что борьба с зарплатами в конвертах - это один из приоритетов СГД, поэтому в охранной отрасли уже проводились превентивные мероприятия и аудиты. По итогам аудитов начислены налоговые платежи на сумму 12 млн евро.

Представитель Ассоциации охранных компаний Янис Абеле на заседании комиссии рассказал, что сумма недополученных от фирм отрасли налогов в 2016 году составила примерно 14 млн евро. По его словам, 32% работников в сфере охранных услуг получают зарплату ниже минимальной.