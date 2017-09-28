Она рассказала, что ведомство проанализировало ситуацию в отделе обслуживания больших клиентов и выяснилось, что в нем работают компетентные сотрудники, которые могли бы оказывать такие услуги.

По ее словам, это проект по привлечению иностранных инвесторов будет долгосрочным, и СГД приступит к его реализации в следующем году.

Оценивая свой первый год на должности главы СГД, Цируле рассказала, что проделана большая работа, но должно пройти два-три года, чтобы общество заметило изменения в работе ведомства. Напомним, что Илзе Цируле стала генеральным директором СГД 14 ноября 2016 года.