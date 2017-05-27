Он отметил, что Латвия не может повлиять на решения, которые принимают в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и в других местах, но в то же время является заложницей многих мировых проблем.

"Радует, что с Россией можно о многом договориться, совместно работать, реализовать многие проекты. Кроме того, активизировалось также сотрудничество с Китаем, но без России это сотрудничество реально не осуществимо. Это только начало, возможностей очень много. Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше совместных проектов. Если речь идет о транспортных коридорах по железной дороге, то они возможны только в сотрудничестве с Россией", - сказал Шлесерс.

Он отметил, что проект железнодорожной магистрали "Rail Baltica" также пойдет на пользу сотрудничеству Латвии и России, потому что в Латвии появится логистический парк, где будут соединяться железные дороги шириной 1520 и 1430 мм. Следовательно, через Латвию грузы из России по железной дороге можно будет доставлять до Центральной и Западной Европы.

"Индия тоже все больше и больше заявляет о себе в глобальном масштабе, и Латвия в сотрудничестве с Россией могла бы получить много индийских грузов. Одновременно мы хотим видеть как можно больше американских инвестиций в Латвии, которые можно привлечь для совместных проектов Латвии, России, Китая и Индии", - сказал Шлесерс.