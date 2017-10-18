На заключение сделки получено разрешение регуляторов всех трех стран Балтии, включая латвийский Совет по конкуренции.

Радикальные изменения в телеканалах All Media Baltics не планируются, подтвердил Данон. Главное внимание будет уделяться технологическому развитию с целью разработки новых продуктов и обеспечения передового опыта пользователям содержания.

Исполнительный директор Providence Карим Табетс сообщил, что в первый год работы планируется вложить в развитие предприятий All Media Baltics свыше 10 млн евро, чтобы создать новые продукты и услуги для удовлетворения растущих требований клиентов. "Инвестиции позволят разработать совершенно новые продукты и при этом обеспечить доступность новостного и развлекательного содержания высокого качества на различных платформах", - подчеркнул он.

MTG, действовавшей в Латвии с 1998 года, принадлежали телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, "Канал 2" радиостанция Star FM и интернет-порталы Tvplay и Skaties. В Эстонии MTG принадлежали телекомпания Viasat Eesti, телеканалы TV3, TV6 и TV3+, в Литве - телеканалы TV3, TV3+, TV6 и Viasat Sport Baltic.

Providence Equity Partners в странах Балтии управляет группой предприятий мобильных телекоммуникаций Bite Group и контролирует 28,5% долей капитала латвийской компании кабельного телевидения и интернета Baltcom.

Как сообщалось, весной MTG объявила, что продает 100% долей бизнеса вещательных организаций в странах Балтии компании Providence за 115 млн евро.