Игорь Сычёв возглавлял налоговое управление российского концерна "ФосАгро". По его словам, он помог компании отбиться от налоговых претензий на 700 млн долларов (17 млрд рублей), а также добился выплаты от государства компенсации в размере рекордных 10 млн долларов. За что ему были обещаны 1% акций "ФосАгро" и 13 млн долларов. Сычёв утверждает, что обещанного не получил. Мало того, был уволен из компании. "ФосАгро" считает все претензии Сычёва "надуманными и необоснованными" - таким был единственный комментарий представителей компании журналу Forbes.

Сейчас в отношении Сычёва начато уголовное дело о вымогательстве. Основанием для его возбуждения стал документ, переданный в полицию представителем "ФорАгро" Игорем Антошиным. После обыска в его квартире Сычев спешно покинул Россию, опасаясь за свою безопасность, после чего был объявлен в розыск.

В сентябре издание РБК сообщило, что Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иск Сычёва. Ответчиками выступают "ФорАгро" (как юридическое лицо) , зампредседателя совета директоров холдинга Андрей Гурьев и председатель комитета по охране труда совета директоров компании Игорь Антошин. Также в качестве ответчика привлечен связанный с Гурьевым и Антошиным сейшельский оффшор Parmas Corporation и белизский оффшор Avec Ltd.

Уже второй год Сычёв живёт в Латвии. На прошлой неделе он посетил Сейм и официально встречался с латвийскими депутатами. Он утверждает, что готов активно участвовать в объединении прогрессивно мыслящих российских граждан, которые вынуждены жить на чужбине. В доказательство того, что это возможно, он цитирует свою соратницу Ольгу Литвиненко: "Политический строй в России обычно меняют из эмиграции".

В интервью порталу Delfi Сычёв рассказал, почему покинул Россию и поселился в Латвии, чем он тут занимается, опасается ли за свою жизнь и безопасность близких, в чём его конфликт с акционерами "ФорАгро" и как продвигается его иск по судебным инстанциям в Великобритании, а также можно ли в России честно строить бизнес.