Восстановить его мы, очевидно, все равно будем должны", - сказал в среду Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, восстановление ж/д ветки может быть дешевле, чем платить штраф.
Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда эти решения.
В понедельник Еврокомиссия оштрафовала Lietuvos gelezinkeliai на 28 млн евро за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали устранить это нарушение.
В понедельник вице-министр коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дягутис заявил, что возможное восстановление ветки "является вопросом дальнейшей дискуссии".
Премьер Саулюс Сквярнялис и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис утверждают, что интересы Литвы должны защищаться правовыми методами, а решение о том, будет ли обжаловано постановление Еврокомиссии в суде, пока не принято.