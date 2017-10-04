Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai должна будет восстановить участок путей, ведущих в Латвию, из-за разбора которого Еврокомиссия наказала компанию штрафом в 28 млн евро.

Восстановить его мы, очевидно, все равно будем должны", - сказал в среду Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, восстановление ж/д ветки может быть дешевле, чем платить штраф.

Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда эти решения.

В понедельник Еврокомиссия оштрафовала Lietuvos gelezinkeliai на 28 млн евро за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали устранить это нарушение.

В понедельник вице-министр коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дягутис заявил, что возможное восстановление ветки "является вопросом дальнейшей дискуссии".

Премьер Саулюс Сквярнялис и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис утверждают, что интересы Литвы должны защищаться правовыми методами, а решение о том, будет ли обжаловано постановление Еврокомиссии в суде, пока не принято.