Он напомнил, что Латвия - это единственная в Европе страна, где не работает телекоммуникационный оператор полного сервиса, который способен предлагать услуги независимо от привязки к мобильной или фиксированной сети передачи данных. "Мы хотим создать оператора полного сервиса, который предоставляет все услуги независимо от технологии. Это приобретает все большую важность, потому что появились новые конкуренты, например Netflix, Whatsapp и другие, чего десять лет назад никто не мог предусмотреть. Ситуация с конкуренцией драматически изменилась по сравнению с тем, что было 25 лет тому назад, когда мы начали сотрудничать с Латвией. Держаться за что-то, что теряет конкурентоспособность, - это неправильно", - сказал Андерсон.

По его словам, для Telia Company объединение LMT и Lattelecom является единственным возможным решением, потому что сейчас приходится вкладывать инвестиции в двойном размере и содержать две администрации. "Если бы удалось достигнуть договоренности и объединить предприятия, то мы бы смогли сэкономить упомянутые в исследовании KPMG 100 миллионов евро и управлять предприятием так, чтобы наилучшим образом справиться с вызовами будущего", - пояснил представитель Telia Company.

Как сообщалось, нанятая Агентством приватизации для оценки возможных действий с долями капитала LMT и Lattelecom аудиторская компания KPMG предлагает объединить оба предприятия и торговать их акциями на бирже.

Председатель правления Агентства приватизации Владимир Логинов ранее сообщил, что это предложение является "комбинацией ранее обсуждавшихся сценариев", в которых фигурируют и возможности объединения, и привлечение фондовых рынков, и открытое предложение на бирже.

Аудиторы также попытались подсчитать дополнительную стоимость от объединения двух предприятий, и речь идет более чем о 100 млн евро.

Как сообщалось, в 2015 году компания TeliaSonera предложила правительству объединить LMT и Lattelecom, но в апреле 2016 года Кабинет министров постановил, что предприятия, как и раньше, будут работать отдельно.

24,5% долей капитала LMT принадлежат зарегистрированной в Нидерландах компании Sonera Holding B.V., 24,5% - Telia Company AB, 23% - Lattelecom, 23% - Латвийскому государственному центру радио и телевидения, 5% - Агентству приватизации.

Lattelecom принадлежит государству в лице Агентства приватизации (51%) и дочернему предприятию скандинавского концерна TeliaSonera - зарегистрированной в Дании Tilts Communications (49%).